解散およびYouTubeからの引退を発表したYouTuberグループ「チャンネルがーどまん」の元メンバー・山ちゃんが2026年5月3日、個人のYouTubeチャンネルに公開した動画で、車上荒らしの被害に遭ったことを報告した。サイドガラスが粉砕され、ボストンバッグが盗まれるチャンネルがーどまんをめぐっては3月に解散とともに、リーダーのがーどまんさんを除く、山ちゃん含む全メンバーの脱退を公表。4月29日にはソロで活動していたがーどま