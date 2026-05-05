世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）が?世界一?に返り咲く一方で、ボクシング界の重鎮が注目発言を行った。井上は元世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）との防衛戦（２日、東京ドーム）で３―０の判定勝利を収めた。米国の権威ある専門誌「ザ・リング」（リング誌）は日本時間５日、パウンド・フォー・パウンド（全階級を通じたランキング＝ＰＦＰ）を更新。井上が２年ぶりに１位の座に輝