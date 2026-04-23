親への恩返しや責任感から、キャリアを犠牲にしてまで在宅介護に全力を注ぐ。しかし、その献身が必ずしも円満な結末を迎えるとは限らないのが現実です。 ある女性のケースから、孤立しやすい介護の実態と、備えるべきリスクについて考えます。キャリアを捨て父の介護に専念した娘の末路都内のマンションに一人で暮らす佐藤由紀さん（57歳・仮名）は、かつて大手企業で管理職候補として勤務していました。彼女の生活が一変したのは