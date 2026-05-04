サラサラのロングヘアをなびかせて歩き、穏やかな笑みを我が子に向けている──米紙「ニューヨーク・ポスト」が4月19日（現地時間）に掲載した、小室眞子さん（34）の近影だ。同紙は眞子さんと夫の圭さん（34）、そして第一子の3人が並ぶスリーショットを捉えていた。【写真】左手首にヘアゴムをつけ、ゆったり服で闊歩する眞子さん。赤ちゃんは小室圭さんが抱いていた2021年に結婚し、すぐに渡米した小室夫妻。昨年5月には宮