ホワイトハウスで行われた中小企業向けイベントで発言するトランプ米大統領＝4日/Anna Moneymaker/Getty Images（CNN）米国民が対イラン戦争への不満を募らせている兆候が見られる中、トランプ米大統領は4日、いつもの主張を持ち出した。世論調査は偽物だというのだ。「彼らは偽の世論調査を出している」と、ホワイトハウスで行われた中小企業向けイベントでトランプ氏は不満を表明した。「イランとの戦争に関する世論調査を実施し