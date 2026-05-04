【女子旅プレス＝2026/05/04】大分・由布院の愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテル「レジーナリゾート由布院」に、全10室のプレミアムゾーン「圍-Kakoi-（かこい）」が、2026年7月3日に開業する。全室に天然温泉と100平米超の専用ドッグランを備え、愛犬と至福のプライベートステイが叶う極上空間だ。【写真】愛犬と心地よくお泊り旅できるプレミアムゾーン「圍-Kakoi-」◆全室が愛犬同伴可能な広々温泉付きヴィラ「圍-Kakoi-」