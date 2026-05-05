お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が5日、Xを更新。「大好き」な芸人を実名言及した。しんごは、お笑いトリオのパンサー尾形が、ユーチューバー、カノックスターのYouTubeチャンネルにゲスト出演し、実名はあげなかったものの「嫌いな芸人」について「1人だけいる」などと答えたことを報じた記事を引用したニュース速報系アカウントのポストを添付。同で尾形は、その嫌いな芸人について、暴力が凄いとか最低な人間などという趣旨