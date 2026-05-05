元阪神のエースでヤンキースでもプレーした井川慶氏が２日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！」に出演。驚きの契約の行き違いがあったことを明かした。井川氏は総額５０億円でヤンキースに移籍。だがメジャーデビュー戦では５回７失点で大炎上してしまった。キャンプ地のフロリダは暑く汗もかき、湿気もあったが、初戦はニューヨーク。寒くて乾燥した気候でボールのコントロールができなかったという。さらに井