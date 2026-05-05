阪神は５日の中日戦（バンテリン）に３―７で敗れ２連敗。今季初先発となったプロ２年目の早川太貴投手（２６）が４回途中を４安打３四球６失点の乱調でＫＯされ敗戦投手となった。相手左腕・金丸に封じられた虎打線は、序盤に背負ったビハインドを覆すことができなかった。初回を三者凡退で打ち取る順調な立ち上がりを見せた右腕だが、２回にボスラーから２号ソロを被弾。３回は先頭・田中を遊撃への内野安打で出塁させるとカ