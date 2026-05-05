カボベルデ沖に停泊するクルーズ船＝4日（AP＝共同）【ジュネーブ共同】大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の感染疑いが出ていることを巡り、世界保健機関（WHO）は4日、「一般市民へのリスクは低い」との見解を明らかにした。WHOによると、4日時点で、感染した可能性があるのは計6人。うち3人が死亡、1人が南アフリカで集中治療を受けている。残る2人は船内にとどまっており、治療