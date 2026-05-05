岐阜・飛騨高山の名物「あげづけ」を、おうちで手軽に再現！お手頃な油揚げを使い、しょうゆだれをしみ込ませてこんがり焼き上げる、ご当地ならではの一品です。身近な食材で作れるので、普段の食卓で気軽にご当地の味が楽しめますよ。あと一品やおつまみにもぴったりです。『あげづけ』のレシピ材料（2人分）油揚げ（厚みがあるものがおすすめ）……2枚〈漬け汁〉だし汁……1/4カップ（50ml）しょうゆ……小さじ2みりん……小さ