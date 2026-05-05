中国湖南省の花火工場で4日、大きな爆発があり、これまでに80人以上の死傷者が確認されています。習近平国家主席が行方不明者の捜索を急ぐよう、指示しています。中国のSNSに投稿された映像では、爆発音とともに煙が高く立ちこめているのが確認できます。中国国営メディアによりますと4日午後、湖南省瀏陽市にある花火製造会社の敷地内で爆発があり、21人が死亡、61人が負傷しました。また、地元公安当局が爆発事故の関連企業の責