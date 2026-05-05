あるようでなかった!? 男性ターゲットのミニバンがスゴい！ミニバンといえば、家族での移動に便利な「ファミリーカー」というイメージが強いものです。そんな常識を覆すようなコンセプトカーが、今から約20年前に登場していました。【画像】超カッコいい！ これがスズキの斬新「6人乗り“高級”ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）2005年に開催された「第39回東京モーターショー」でスズキが発表した「P.X（ピーエック