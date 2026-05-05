飼育員が餌の魚をあげようとした瞬間、巨大な魚が飼育員の腕をガブリ。これは北海道の標津サーモン科学館で行われている、チョウザメの腕ガブSHOW。動画がSNSに投稿されると「AI動画じゃないの？」と話題になり、あっという間に6000万回再生の注目に。多くの人が気になったのが、「これって痛くないの？」という疑問。実は、チョウザメはサメの仲間ではなく古代魚の一種で、歯がないんです。それなら安心と思いますが…。標津サー