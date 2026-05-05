3日、冬季閉鎖中の富士山を下山していた20代の中国国籍の男性が遭難し救急搬送されました。警察によりますと、3日午前1時ごろ中国国籍の23歳の男性会社員が富士宮口5合目から登山を開始しました。登頂した後、午前9時30分ごろ9合目付近で休憩していた際に何らかの原因で体勢をくずし数百メートル滑落したということです。男性は軽いけがをしましたが自力で5合目まで下山し、知人を介した通報で消防に保護され、その後救急搬