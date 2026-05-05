ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）が5日、公式Xで「こどもの日」にちなんだアイテムを紹介し、反響を呼んでいる。【写真】USJに売っていた…「APTX4869」「最近、なぜかこのお菓子？が売れるんですよね...」と披露したのは、『名探偵コナン』のラムネ。工藤新一を子ども化した薬「APTX4869」を模したもので、リアルな仕上がり。これに対して「これでみんな…こどもの日」「良い所まで年取ると子供に戻