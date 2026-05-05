◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）＝５月５日、美浦トレセン前走のクロッカスＳを制したオルネーロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父サトノダイヤモンド）は、ダートコースで軽く汗を流し調整。佐藤良助手は「馬の状態自体は悪くないし、ハミを試したりしているのがうまくいったみたいで、はみ出ることなく走れていました」と納得の表情を浮かべた。ただ、１週前追い切りに騎乗した津村