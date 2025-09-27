「言うことない」ベガルタ山内日向汰の鮮烈FK弾に敵チームOBが感嘆「完璧なキック。スピード、コース。見事」
鮮烈なショットを突き刺した。
ベガルタ仙台は９月27日、J２第31節で北海道コンサドーレ札幌と敵地で対戦。３−０で快勝した。
この一戦で、シーズン途中の加入後に初スタメンを飾った山内日向汰が魅せた。１点リードで迎えた45＋３分、ペナルティエリアから少し離れた位置でのFKでキッカーを務める。右足で直接狙うと、放たれたボールは鋭い軌道でゴール右に収まった。
試合を中継した『DAZN』で解説を務めた札幌OBの大森健作氏は「素晴らしい」とコメント。「言うことないんじゃないですか。完璧なキック。スピード、コース。見事」と称賛を続けた。
山内はこれで仙台では今季２点目をマーク。チームは連勝を飾って６戦負けなし。４位を堅持し、J１自動昇格に向けて邁進している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ベガルタ山内日向汰のビューティフルFK！
