FKで移籍後２点目をマークした山内。（C）J.LEAGUE

　鮮烈なショットを突き刺した。

　ベガルタ仙台は９月27日、J２第31節で北海道コンサドーレ札幌と敵地で対戦。３−０で快勝した。

　この一戦で、シーズン途中の加入後に初スタメンを飾った山内日向汰が魅せた。１点リードで迎えた45＋３分、ペナルティエリアから少し離れた位置でのFKでキッカーを務める。右足で直接狙うと、放たれたボールは鋭い軌道でゴール右に収まった。
 
　試合を中継した『DAZN』で解説を務めた札幌OBの大森健作氏は「素晴らしい」とコメント。「言うことないんじゃないですか。完璧なキック。スピード、コース。見事」と称賛を続けた。

　山内はこれで仙台では今季２点目をマーク。チームは連勝を飾って６戦負けなし。４位を堅持し、J１自動昇格に向けて邁進している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ベガルタ山内日向汰のビューティフルFK！

 