フルサイズ対応の超広角レンズ「TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH」 前面にレンズフィルターを装着可能
株式会社焦点工房は、35mmフルサイズセンサー対応の交換レンズ「TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH」を9月26日（金）に発売した。周辺画質までシャープとする超広角レンズ。
非球面レンズ2枚を使用し、歪曲収差やコマ収差を抑制。風景、星景、建築などの撮影で迫力と臨場感のある表現を可能にするという。
フォーカスはマニュアル（MF）。絞りリングはクリックあり。
本体は金属製。レンズフードは一体型。前面にレンズフィルター用の溝はないが、8月に発売された「7Artisans 14mm F2.8」と同様、77mm径フィルター用のフィルターホルダーが付属している。
レンズ構成（左）、MTF曲線（右）
作例提供：株式会社焦点工房
対応マウント：ソニーE、ニコンZ、キヤノンRF、L 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：14mm レンズ構成：10群13枚（非球面レンズ2枚、高屈折レンズ2枚） フォーカス：マニュアルのみ（MF） 絞り：F2.8-16 絞り羽根：8枚 最短撮影距離：0.2m 外形寸法：約Φ65×77mm 質量：約437g（マウントによって異なる） 付属品：前後キャップ、フィルターホルダー