株式会社焦点工房は、35mmフルサイズセンサー対応の交換レンズ「TTArtisan 14mm f/2.8 ASPH」を9月26日（金）に発売した。周辺画質までシャープとする超広角レンズ。

対応マウントはソニーE、ニコンZ、キヤノンRF、L。

非球面レンズ2枚を使用し、歪曲収差やコマ収差を抑制。風景、星景、建築などの撮影で迫力と臨場感のある表現を可能にするという。

フォーカスはマニュアル（MF）。絞りリングはクリックあり。

本体は金属製。レンズフードは一体型。前面にレンズフィルター用の溝はないが、8月に発売された「7Artisans 14mm F2.8」と同様、77mm径フィルター用のフィルターホルダーが付属している。

レンズ構成（左）、MTF曲線（右）

作例提供：株式会社焦点工房

