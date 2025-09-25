「質の高さと献身、努力に満ちていた」が――遠いポステコグルー体制初白星。家族愛溢れる元マンU戦士に１G１Aを許す【EL】
現地９月24日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第１節で、アンジェ・ポステコグルー監督が就任したノッティンガム・フォレストが、ベティスと敵地スペインで対戦。２−２で引き分け、またも新体制初白星を逃した。
フォレストは15分にセドリク・バカンブに先制点を許した後、18分と23分にイゴール・ジェズスがゴールを奪い、早々と逆転に成功。このままリードを守り切りたいところだったが、タイムアップが迫る終盤の85分にアントニーに痛恨の同点弾を浴びた。
横浜F・マリノス、セルティックなどを経て、昨季までトッテナムを率いていたポステコグルーは、クラブ上層部と対立したヌーノ・エスピリト・サントの後任として、今月９日に就任。それ以降、アーセナルに０−３、スウォンジーに２−３で敗れ、バーンリーと１−１で引き分けていたなか、イングランド国外で初勝利を目ざしたが、叶わなかった。
60歳のオーストラリア人指揮官はUEFAの取材に対し、「我々のプレーは質の高さと献身、努力に満ちていた。望んだ結果ではなかった。選手たちは良いプレーに見合う報いを受けるべきだった。３点目が必要だったが、それは生まれなかった。ベティスには相手を苦しめる能力を持つ選手たちがおり、我々はその代償を払った」と反省の言葉を述べた。
その苦しめる能力を持つ選手の１人がアントニーだ。同点弾をマークしたのに加え、先制点をアシストした元マンチェスター・ユナイテッドの25歳は、愛する家族に感謝。「アシストとゴールを決められて本当に嬉しい。試合前に兄と話した時、『絶対に得点しろ』と言われたんだ。このゴールは、ここに来てくれた息子とパートナー、いつも励ましてくれる兄に捧げたい」とコメントした。
勝ちきれない、もどかしい戦いが続くフォレストは、27日にプレミアリーグ昇格組のサンダーランドをホームに迎える。ポステコグルー体制は５度目の正直なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
