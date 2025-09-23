MLB公式、今季最後となるMVP模擬投票の結果

妥当な結果だが、まさかの荒れ気味となっている。MLB公式サイトは22日（日本時間23日）、今季最後となるMVP模擬投票の結果を発表。ナ・リーグでは、ドジャースの大谷翔平投手が40人の投票者中36人から1位票を集め、圧倒的な支持を得た。だが、この結果にも疑問の声が噴出する事態となっている。

大谷は同日時点で打者として153試合に出場し、リーグトップに並ぶ53本塁打、同1位のOPS1.015をマーク。また、今季は約2年ぶりに投手として復帰し、13試合に先発して1勝1敗、防御率3.29、41回を投げて54奪三振を記録している

MLB公式は「直近13回2/3でわずか1失点、被バレル率3.9％と圧倒的な投球を披露している。打撃面でもリーグトップの得点（141）、本塁打（53）、OPS（1.015）、wRC+（172）をマーク」と大谷の成績を絶賛。「打撃だけでもMVP級だが、投手としての活躍を加えれば、4度目のMVP受賞はほぼ確実といえる」と太鼓判を押した。

大谷に次ぐ2位はカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）で、1位票は4票だった。大谷と並ぶ53本塁打、リーグ単独トップの129打点をマークしている。MLB公式は「MVPの可能性はここ数週間でやや後退。8月28日の衝撃の1試合4本塁打以降、22試合で本塁打4本、長打率.395にとどまっている」と分析した。3位以下はフアン・ソト外野手（メッツ）、ヘラルド・ペルドモ内野手（ダイヤモンドバックス）、ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）と続いた。

しかし、大谷が満票ではなく4人がシュワーバーに1位票が入ったことに疑問の声も。SNSでは「4人は何を基準に入れたんだろうか」「マジで意味不明」「ソトなら分かるけどさ」「シュワーバーかフィリーズファンやろ」「大谷が1位なのはまああまりにも順当すぎて言うことないんだけど、なんで2位がシュワちゃんなんだ」「過去1番ライバルが弱いレベル。4票はマジでありえない」「シュワーバーが大谷に勝る部分ってもう打点と試合数だけなんだけど、どこを評価して票入れたんだろう……？」「いつから打点がWARやOPSより評価されるようになったんだ？」「今年は対抗馬はいない。満票で大谷」などの厳しいツッコミが相次いでいた。（Full-Count編集部）