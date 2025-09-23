人気ゲーム最新作『Football Manager 26』、女子サッカー「WEリーグ」搭載が決定！11月5日に発売

2025年11月5日（水）に発売される世界的に人気のサッカーマネジメントゲームシリーズ最新作『Football Manager 26』。

セガと英国の開発会社Sports Interactiveを代表する作品である同シリーズは、2004年に発売された『Football Manager 2005』からスタートし、これまでにさまざまな進化を続けてきた。

待望の最新作となる『FM26』は、シリーズ史上初めてUnityエンジンを採用！

試合演出、戦術、スカウティング、ユーザーインターフェース（UI）に至るまでのマネジメント体験を一新したほか、プレミアリーグの公式ライセンスや女子サッカークラブの追加など、新時代を切り拓く内容となっている。

そんな『FM26』での女子サッカー登場にあたり、ローンチリーグのひとつとして「2025-26 SOMPO WEリーグ」の参戦が決定したことが16日に発表された。

WEリーグは、日本初の女子プロサッカーリーグとして2020年に創設。全国各地の12クラブが所属している。

今回の新たなパートナーシップ契約により、『FM26』には同リーグがフルライセンスで登場。公式の選手写真、クラブロゴ、ユニフォームがゲーム内に実装されるとのことだ。

搭載の理由などについてリリースの中では以下のように綴られている。

「今作より男子・女子サッカーが一つのタイトル内で、一つのサッカー世界として融合します。サッカーゲーム史上最大規模のデータベースを誇る同シリーズにおいて、女子サッカーの参入は『FM』の新たな地平を切り拓きます。サッカー界をさらに深く理解する機会はもちろん、新たなる挑戦をプレイヤーに提供します。

WEリーグは、世界の中でも数少ない女子のプロサッカーリーグとして成長を遂げています。近年ではWEリーグでの活躍が評価され、多くの日本人選手が海外でも活躍しています」

PlayStation®5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch™、PC（Steam／Epic Games Store／Windows）、Mac、Netflixにて発売される『FM26』。

11月5日（水）のグローバルリリースに先駆け、セガ公認オンラインストアでPC版またはMac版を事前購入された方は10％オフで購入可能に。

さらに発売約2週間前から「アーリーアクセス版」で監督キャリアを開始でき、そのまま製品版にデータを引き継いでプレイできるという。