その着方、もう古いかも！【グローバルワーク】大人の垢抜け♡「サマ見えシャツコーデ」

シャツコーデがイマイチ垢抜けない……。それなら【グローバルワーク】のおしゃれ店員さんによるコーデをお手本にしてみて。今回は、秋ムード高まるチェック柄やコーデュロイ素材のシャツを使った、レイヤードコーデや腰巻きスタイルなどをご紹介します。一気に最旬コーデにアップデートできるかも。

シャギーベストと重ね着して秋っぽ大人コーデに

【グローバルワーク】「チェックシャツ長袖」\4,490（税込）

2025年秋冬トレンド、チェック柄のシャツを取り入れたコーデ。旬の着こなしを目指すなら、HARU＊さんのようにベストを合わせたレイヤードスタイルがおすすめ。シャツとジーンズのメンズライクなスタイルも、シャギー素材のベストを投入すればグンと女性らしいムードに。足元にはクラシカルなローファーをチョイスして大人っぽさをプラスするのも、垢抜けのポイント。

シャツの腰巻きでシンプルコーデのマンネリ打破

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイシャツ」\4,990（税込）

秋ムードを盛り上げるコーデュロイ素材のシャツ。ゆったりとしたオーバーサイズで、一点投入でこなれ感を演出できそう。フレアスカートも、かっちりとしたシャツとの組み合わせなら甘さをセーブ。アクセントとしてHARU＊さんのようにシャツを腰巻きすればおしゃれ度UP。スニーカーとキャップを投入すれば、スポーツミックスな最旬ルックの完成。

writer：Emika.M