歯医者に行くため、わんちゃんにお留守番してもらうことになった飼い主さん。お部屋の中に見守り用カメラをセットして出かけた結果、あまりにも可愛すぎるわんちゃんの姿に癒やされる人が続出。投稿には、「こんなにも待ち侘びてくれてるなんて、愛が溢れてますね」「可愛い怪獣ｗ」と感想が寄せられ、再生回数61万回を突破することとなりました。

【動画：歯医者のため外出→留守番している犬をカメラで覗いた結果…尊すぎる『今すぐ帰りたくなる光景』】

歯医者に行くことになった飼い主さん

Instagramアカウント『コロッケの飼い主ゴールデンレトリバー1歳』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーのコロッケくんのお留守番の光景。この日、飼い主さんはコロッケくんにお留守番してもらい、歯医者に行くことになったのだそう。というのも、コロッケくんに頭突きをされた時に、なんと歯が欠けてしまったのだとか。

歯が欠けてしまうほどの勢いで飼い主さんに飛びつく様子からは、コロッケくんがどれほど飼い主さんのことが大好きなのかが伝わってきます。そんなコロッケくんの飼い主さんへの愛は、お留守番の風景にも現れているのだそう。飼い主さんが歯医者へ向かうために車に乗りこんだ時には、窓からジッと飼い主さんのことを見つめるコロッケくんの姿が、見守りカメラに映っていたといいます。

お留守番中のコロッケくんは…

飼い主さんが出かける時は、どこか寂しげに見送っていたコロッケくん。しかし、飼い主さんがおうちを出てしばらくすると、ベッドの上でお利口に待ち始めたといいます。のんびりとテレビを見たり、物音がしたら、飼い主さんが帰ってきたのかと飛び起きたり。まるで人間のようなお留守番の光景に、ほっこりしてしまいます。

さらには、お部屋を探索しているときに見守りカメラの存在に気が付いたコロッケくん。カメラの前に立ってジッとカメラを見つめるコロッケくんの姿に、なんだか笑みがこぼれてしまいます。

ママの車を見た瞬間、嬉しさ大爆発！

そうして時間をつぶしながら飼い主さんの帰りを待っていると、窓の外から飼い主さんの車の音が…！その瞬間、コロッケくんは一目散に玄関へ向かおうとしたそう。しかし、コロッケくんは賢いわんちゃんです。さっきの車が本当に飼い主さんのものなのか、再度確認をすることに。

窓の外をもう一度覗いてみたコロッケくんは…今度こそ飼い主さんの車だと確信。急いで玄関へ向かったといいます。

そして、飼い主さんがおうちの中に入ってきた瞬間、コロッケくんの嬉しさは大爆発！帰宅したばかりの飼い主さんに抱きついて、抱っこのおねだりを始めたそう。体は大きくなったけれど、飼い主さんの前では子どもに戻ってしまうようです。そんな可愛らしいコロッケくんの姿を見たら、きっと飼い主さんもすぐにでもおうちに帰りたくなってしまうことでしょう。

コロッケくんのお留守番の光景には、「コロッケくん、お留守番お疲れさま」「ママの前ではパピーだね」「おかえりの尻尾フリフリがたまらん」と感想が寄せられています。

Instagramアカウント『コロッケの飼い主ゴールデンレトリバー1歳』には、そんな飼い主さん大好きなコロッケくんの日々の光景が投稿されていますよ。

コロッケくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「コロッケの飼い主ゴールデンレトリバー1歳」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。