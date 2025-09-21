お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が19日配信のABEMA「ときめきファンファーレ」（金曜 後7・00)に出演し、現在の貯金額を明かした。

VTR出演のボートレーサー・佐藤航から「稼ぐためにはどういうモチベーションで仕事したらいいですか？」と聞かれたクロちゃんは「お金を持っておけば、お金持ってるって言ったらモテると思ってるから。だから金はいっぱい持たないといけないと思って。モテるためにっていうので稼ごうと思ってる」と語った。

共演の元モーニング娘。のタレント・田中れいなが「どうです実際?1億あるって公表…」と言い、ABEMAの藤田かんなアナウンサーが「もっとあるらしいですよ」と暴露すると「まあ、1億2000万円くらいはね」と答えたもの。

田中が「どうですか？モテますか？」と聞くと、クロちゃんは「あんまりモテてる感じしてないから、今ダイエット中。ビジュアルも良くして、二刀流で行こうと思ってる」と答えた。だが、田中が「やせてもさあ、元が、元やん?」と言うと「どういうことよ!なんで!?」と憤っていた。

クロちゃんは以前、テレビ番組で、21年には貯金が7000万円あったと明かしており、4年間で5000万円増やしたことになる。