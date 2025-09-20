6in1 USB Type-Cドッキングハブ / フレッシュネスバーガー、きのこたっぷりバーガーで贅沢体験を【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社は、HDMI出力ポートを備えたスリムUSB Type-Cハブ「USB-5TCHC26BK」を発売した。USB Type-Cポート搭載のパソコンに直接接続するだけで、4K/30Hz対応のHDMI出力やSD／microSDカードスロット、高速USB5Gbpsポートとノイズ耐性に優れたUSB2.0ポートを一台に集約。ソフトウェアのインストール不要で、マルチディスプレイ環境構築から各種デバイス接続まで、幅広い用途で活用できる。本製品があれば、ケーブル1本でポートを増設でき、周辺機器をまとめて接続・取り外しできるので、外出や会議での移動におすすめだ。
コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、2025年9月24日（水）より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、秋限定メニュー「マッシュルームチーズバーガー」シリーズに、国産マッシュルームの使用量を増量した新商品「トリプルマッシュルームチーズバーガー」「ダブルマッシュルームチーズバーガー」を追加発売する。
■PICO 4 Ultra、PICO Motion Tracker、発売1周年！9/19〜9/28に限定キャンペーンを実施
独自のイノベーションと研究開発能力を持つXRのブランドである「PICO」は、2025年9月19日（金）00:00から9月28日（日）23:59までの期間で、VR（バーチャルリアリティ）とMR（ミックスドリアリティ）を両方体験できるゴーグル「PICO 4 Ultra」と両足首に装着するモーショントラッカー「PICO Motion Tracker」の発売1周年を記念し、限定キャンペーンを実施する。
■秋の味覚、限界突破！フレッシュネスバーガー、きのこたっぷりバーガーで贅沢体験を
コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、2025年9月24日（水）より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、秋限定メニュー「マッシュルームチーズバーガー」シリーズに、国産マッシュルームの使用量を増量した新商品「トリプルマッシュルームチーズバーガー」「ダブルマッシュルームチーズバーガー」を追加発売する。
■4KのHDMI出力に対応！6in1 USB Type-Cドッキングハブ
サンワサプライ株式会社は、HDMI出力ポートを備えたスリムUSB Type-Cハブ「USB-5TCHC26BK」を発売した。USB Type-Cポート搭載のパソコンに直接接続するだけで、4K/30Hz対応のHDMI出力やSD／microSDカードスロット、高速USB5Gbpsポートとノイズ耐性に優れたUSB2.0ポートを一台に集約。ソフトウェアのインストール不要で、マルチディスプレイ環境構築から各種デバイス接続まで、幅広い用途で活用できる。本製品があれば、ケーブル1本でポートを増設でき、周辺機器をまとめて接続・取り外しできるので、外出や会議での移動におすすめだ。
■シンプルデスクとサブデスクを組み合わせたL字デスク14サイズと、コの字型デスク9サイズ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、シンプルデスクとサブデスクを組み合わせたコーナーを有効活用できるL字デスク「102-DESKF003-7SETシリーズ」と、コの字デスク「102-DESKF003-7SET2シリーズ」を同時に発売した。今回登場するのは、作業効率を高めるコの字デスクとL字デスクの2タイプ。コの字デスクは足元が広く使えるフレームレス設計、L字デスクはコーナーを活かした空間効率が特長。どちらもシンプルで美しいデザインと高い機能性を備え、在宅ワークからオフィスまで幅広く活躍する。
■超小型・高性能な最新ドローン「DJI MINI 5 PRO」発売！セキド限定セット＆お得なキャンペーンも
DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最先端を支える株式会社セキドは、2025年9月17日（水）21時発表の最新ドローン「DJI MINI 5 PRO（ミニ ５ プロ）」の取り扱いを開始した。5000万画素の1インチCMOSカメラを搭載し、4K/120fps の高解像度と高いイメージング性能により、どんな映像でも驚くほどの鮮明さを実現する。縦撮影や225° 回転可能なジンバル、低照度下での障害物検知機能などを採用し、プロフェッショナルな撮影現場はもちろん、ドローンを始めたい方にも最適な一台だ。
