栃木SCvs琉球 スタメン発表
[9.20 J3第28節](カンセキ)
※19:00開始
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 88 内田航平
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 25 岩崎博
DF 37 木邨優人
MF 39 屋宜和真
MF 47 吉野陽翔
FW 7 棚橋尭士
FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 28 津覇実樹
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 11 石浦大雅
MF 13 岩本翔
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
DF 22 大和優槻
MF 8 岩渕良太
MF 20 永井颯太
MF 55 幸喜祐心
FW 9 浅川隼人
FW 23 曽田一騎
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮
