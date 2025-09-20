[9.20 J3第28節](カンセキ)

※19:00開始

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 2 平松航

DF 3 大森博

DF 88 内田航平

MF 10 五十嵐太陽

MF 11 青島太一

MF 18 川名連介

MF 22 高橋秀典

MF 77 藤原健介

MF 81 中野克哉

FW 32 太田龍之介

控え

GK 27 丹野研太

DF 5 森璃太

DF 25 岩崎博

DF 37 木邨優人

MF 39 屋宜和真

MF 47 吉野陽翔

FW 7 棚橋尭士

FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク

FW 29 矢野貴章

監督

小林伸二

[FC琉球]

先発

GK 16 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 14 鈴木順也

DF 28 津覇実樹

MF 7 茂木駿佑

MF 10 富所悠

MF 11 石浦大雅

MF 13 岩本翔

MF 15 荒木遼太

MF 18 平松昇

FW 89 高木大輔

控え

GK 50 川島康暉

DF 5 神谷凱士

DF 22 大和優槻

MF 8 岩渕良太

MF 20 永井颯太

MF 55 幸喜祐心

FW 9 浅川隼人

FW 23 曽田一騎

FW 39 庵原篤人

監督

平川忠亮