¿ÆÍ§¤Ê¤Î¤Ë¡Ö»ä¤¬¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¼Ö½Ð¤·¤Ç´¶¤¸¤ë¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¡ÃÍ§Ã£¤òÂ¤Ë»È¤¦¿Í¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
²ñ¼Ò°÷¤Î¤¢¤¹¤«¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯Íý²ò¤Î¤¢¤ëÉ×¡¢ÍÎÆó¤È²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£7Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤¿°¦¼Ö¤Ï¡¢¿ÆÍ§¥µ¥ª¥ê¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡£¤·¤«¤·¡¢¥Úー¥Ñー¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥µ¥ª¥ê¤ò¤¤¤Ä¤â·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÎÆó¤Î¡ÖÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤¢¤¹¤«¤Ï¤«¤¹¤«¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
É×¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÄ«
»ä¤Ï¤¢¤¹¤«¡¢31ºÐ¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¡£ÎÙ¤ÇÌ²¤ëÉ×¡¢ÍÎÆó¤Ï32ºÐ¡£·ëº§¤·¤Æ6Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤ÎºÇÂç¤ÎÍý²ò¼Ô¤À¡£²º¤ä¤«¤ÊÄ«¤ò·Þ¤¨¡¢º£Æü¤â¤Þ¤¿Æü¾ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö¤óー¡Ä¡Ä¡¢¤â¤¦Ä«¤«¡£¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢¤¢¤¹¤«¡×
¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÌÜ¤ò³«¤±¤¿ÍÎÆó¤¬¡¢¿²¤Ü¤±¤¿À¼¤Ç»ä¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡£¤Þ¤ÀÌ²¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÁá¤¤¤À¤í¡£µÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¹¤«¤ÏÁáµ¯¤¤À¤Ê¡×
¡Öº£Æü¤â¥µ¥ª¥ê¤È²ñ¤¦¤Î¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡£º£²ó¤â¼Ö½Ð¤¹¤Î¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¡£¥µ¥ª¥ê¤Ï¥Úー¥Ñー¥É¥é¥¤¥Ðー¤À¤«¤é¡£»ä¤¬·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Ç¡×
¡ÖµÙÆü¤Þ¤ÇÉéÃ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤¢¤¹¤«¤Î±¿Å¾¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡×
ÍÎÆó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢°ì½Ö¡¢¿´¤¬¥Á¥¯¥ê¤È¤·¤¿¡£
¡ÊÊÌ¤Ë¡¢ÉéÃ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ä¤Í¡©¡Ë
»ä¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
Í¥¤·¤¤É×¤Ë´¶¼Õ
¡Ö¤Þ¤¢¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤±¤É¿ÆÍ§¤È²ñ¤¨¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Î¡×
¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤¢¤¹¤«¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÌµÍý¤¹¤ë¤Ê¤è¡×
É×¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¿´¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡£
Ä«¿©¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¼Ö¤ò¾¯¤·ÊÒ¤Å¤±¤ë¡£7Ç¯Á°¤ËÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÇã¤Ã¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê°¦¼Ö¤À¡£¤³¤Î¼Ö¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤Î¥µ¥ª¥ê¤È¤Î³°½Ð¤Ï¼ÖÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Æü¤Ï¿ÆÍ§¤È²ñ¤¦Æü
¥µ¥ª¥ê¤È¤ÏÉÑÈË¤Ë²ñ¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤2～3¤«·î¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤Î¥Úー¥¹¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡¢»ä¤¬¥µ¥ª¥ê¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤·¤Æ²È¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Î°ÅÌÛ¤Î¥ëー¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤Ë¡¢·ù¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥ª¥ê¤È¤Î»þ´Ö¤¬²¿¤è¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¤¿¤À¡¢»þ¡¹¡¢¤Õ¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿ÆÍ§¤ÏÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤Î¤Ï¤º¤À¤±¤É¡¢»ä¤¬Èà½÷¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Çã¤¤Êªµ¢¤ê¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢½õ¼êÀÊ¤Î¥µ¥ª¥ê¤¬¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÇú¿ç¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤È¤«¡Ä¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥µ¥ª¥ê¤¬¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ë¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤·¡¢»ä¤¬Ê¢¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤È¤¬¤¡§²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï
¿ÆÍ§¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ö¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤¢¤¹¤«¤ÎÆü¾ï¤Ë¡¢É×¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¾®¤µ¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊª¸ì¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÅ¤«¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸Éô¤¬ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆâÍÆ¤äÉ½¸½¤òÊÑ¹¹¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
µ»öºîÀ®: ¤æ¤º¥×ー
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë