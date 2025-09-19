misono¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ÆÅÔÆâ¤ÇÊª·ïÃµ¤·¡¡Åìµþ¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¡È¹ëÅ¡¡É¤ËÂç¶½Ê³
¡¡YouTuber¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤¬9·î18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îmisono¤ÎÊª·ïÃµ¤·¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¹ë²Ú¤ÊÅÔÆâÊª·ï¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¤¤¤¤¡×¡Ë
¡¡º£²ómisono¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç»öÌ³½ê¤È¤Ê¤ëÊª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëYOSHI¤âÊª·ï¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡1·ïÌÜ¤ÏYOSHI¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëÊª·ï¤À¡£ÆâÁõ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÇò¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¡£misono¤â¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ー¥¥Ã¥Á¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È2Éô²°¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¤«¤Ê¤ê¹¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¤Ï¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤¬¸«¤¨¤Æ¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤âÈ´·²¤À¤¬¡¢misono¤Ï¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢È¿±þ¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£Ìó80Ê¿ÊÆ¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤ÏÌó40Ëü±ß¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡2·ïÌÜ¤Ï¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëÊª·ï¤À¡£´Ö¼è¤ê¤Ï¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤ÎÊª·ï¤È»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È2Éô²°¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¡£´Ö¼è¤ê¤Ï2LDK¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄÂ¤Ï27Ëü±ß¤È1·ïÌÜ¤ËÈæ¤Ù¤«¤Ê¤ê°Â¤¤¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢misono¤Ï¡ÖÎ¾Êý¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Áªµó»öÌ³½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¾ò·ïÌÌ¤Ê¤É¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤·¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÍÌ®¤¹¤´¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÊª·ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë