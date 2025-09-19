¥¹¥·¥í¡¼¤ËÂ³¤¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤Ç¤â³ØÀ¸¥Ð¥¤¥È¤éÏ«ÁÈ·ëÀ®¡¡ÃÄ¸ò¤Ç¡ÖÄÂ¶â·×»»15Ê¬¢ª1Ê¬Ã±°Ì²½¡×¼Â¸½¤Ø
²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤Ç¤â³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¥Ñ¡¼¥È¤é¤¬Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¤¬9·î19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ëÀ®¸å¤Î½é¤ÎÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤Ç¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤«¤éÄÂ¶â¤ò1Ê¬Ã±°Ì¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï2022Ç¯¤Ë¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤Î³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤é¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯6·î¤ËÆþ¤ê¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤ÇÆ¯¤¯¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤é¤â²ÃÆþ¤·¡¢¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï¤Þ¼÷»ÊËÜÉô¡×¤ò·ëÀ®¡£8·î27Æü¤Ë²ñ¼ÒÂ¦¤È½é¤ÎÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ü½Ð¶Ð»þ¤ÎÄÂ¶â·×»»¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤á¤É¤Ë¡Ö´°Á´1Ê¬Ã±°Ì²½¡×¤Ø
¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¶Ð»þ´Ö¤«¤éÄÂ¶â·×»»¤Ï15Ê¬Ã±°Ì¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡ÊÂà¶Ð»þ¤Ï1Ê¬Ã±°Ì·×»»¡Ë¡£
ÄÂ¶â·×»»¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤¬³«¤«¤ì¡¢¤Ï¤Þ¼÷»ÊÂ¦¤Ï2025Ç¯ÅÙÆâ¤Ë½Ð¶Ð»þ´Ö¤â1Ê¬Ã±°Ì¤Ç¤Î·×»»¤Ë²þ¤á¤ë¤È¤Î²óÅú¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥æ¥Ë¥ª¥óÂ¦¤Ï²áµîÊ¬¤ÎÌ¤Ê§¤¤ÄÂ¶â¤ÎÀº»»¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬·ÑÂ³¶¨µÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î21Æü¤â2²óÌÜ¤ÎÃÄ¸ò¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¸ò¾Ä¤Ç1Ê¬Ã±°Ì²½¤¬¼Â¸½¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÈóÁÈ¹ç°÷¤ò´Þ¤àÁ´½¾¶È°÷¤Ë²áµî¤ÎÌ¤Ê§¤¤Ê¬¤¬ÁÌµÚ¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤ÏÇº¤ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Îºë¶Ì¸©¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Âç³Ø1Ç¯À¸¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤¬ÄÌ¤ê¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤âÇº¤ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤òË¾¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥ª¥ó¤ÎµÈÅÄÈÁ¶îÅÍ½ñµÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤È¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤ò´Þ¤á¤ÆÁÈ¹ç°÷¤ÏÌó50¿Í¡£²óÅ¾¼÷»Ê¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤äÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡¢¾ºµë¤Ê¤·¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²Ãø¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£º£¸å¤â²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤«¤é¤ÎÏ«Æ¯ÁêÃÌ¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£