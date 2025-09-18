Á´Ä¹5.3m¡ª Æü»º¡ÖÂç·¿¡È8¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥ÄSUV¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¡È¾¢»Å¾å¤²¡É¤ÎºÇ¶¯¡Ö495ÇÏÎÏ¡×V6¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥ÜÅëºÜ¡ª ¡ÖGT-R¡×¾ù¤ê¤ÎÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¤âÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÃæÅì¥â¥Ç¥ë¡Ö¿·¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡ÈNISMO¡É¡×¹ñÆâÆ³Æþ¤Ë¤â´üÂÔÂç¡ª
Ä¶Âç·¿SUV¤ÎÆüËÜÆ³Æþ¤Ï¤Û¤Ü³ÎÄê¤«!?
¡¡Æü»º¤Î¹âÀÇ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNISMO¡×¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë NISMO¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡ÖÂç·¿¡È8¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥ÄSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÆÃ¤ËÃæÅìÃÏ°è¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿NISMO¤Îµ»½Ñ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë NISMO¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Öº½Çù¤Î²¦¤¬¤Þ¤È¤¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¡×¤È·ÁÍÆ¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢1951Ç¯¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢·Ù»¡Í½È÷Ââ¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Â¿ÌÜÅª¼Ö¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÉÙ»Î»³¤Ø¤ÎÅÐÄº¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤«¤é¤½¤ÎÁöÇËÀ¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦½é¤Î¥·¥ó¥×¥½¥óº½Çù²£ÃÇ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¡ÖGo Anywhere¡Ê¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥Õ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³ÎÎ©¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï3ÂåÌÜ¤«¤é5ÂåÌÜ¤Þ¤Ç¤¬¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥ê¡×¤ÎÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2007Ç¯¤Ë¹ñÆâÈÎÇä¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢6ÂåÌÜ¡ÊY62·¿¡Ë¤«¤é¤ÏV·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯¡¹¹ë²Ú¤Ê¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë NISMO¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿ºÇ¿·¤Î7ÂåÌÜ¡ÊY63·¿¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¦¥É¥Ð¥¤¤Ç2025Ç¯6·î25Æü¤ËÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢Æü»ºGT-R¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¾¢¡×¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤ÄÀìÌçµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÂæ°ìÂæ¼êºî¶È¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖVR35DDTT¡×¤òÅëºÜ¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥ÉÁªÂò»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹ºÇ¹â¿å½à¤È¤Ê¤ëºÇ¹â½ÐÎÏ495ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯700Nm¤òÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÁõ¾þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶õÎÏÀÇ½¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ï¥Ë¥«¥à¥á¥Ã¥·¥å¤ÎV¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ê¥ë¤ä¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ÎäµÑÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥ê¥¢¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤È±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ïµ¡Ç½¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Í¥¤ì¤¿¶õÎÏÀÇ½¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤Ê¤É¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖGT-R NISMO¡×¤ä¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¡×¤Ê¤É¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤Î¶¦ÄÌÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âNISMO¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê½Ð¼«¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5295mm¡ßÁ´Éý2070mm¡ßÁ´¹â1945mm¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤¿¤ëÂÎ¶í¡£3Îó¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¾è¼ÖÄê°÷¤Ï8Ì¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼¤ä¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¡¼¥é¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ÀÖ¤¤¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼Ä´¤Î¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷¤âºÇ¿·±Ô¤Ç¡¢±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤ä¡¢Google¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ä¥¤¥ó14.3¥¤¥ó¥Á¤Î¡Ö¥â¥Î¥ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¡¢12¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎKlipschÀ½¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ê¤É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÃæÅìÃÏ°è¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢UAE¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï44Ëü9900UAE¥Ç¥£¥ë¥Ï¥à¡ÊÌó1900Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Æü»º¤Î¹ñÆâ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Ë¹ñÆâ¤ÇºÇ¿·¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Î»î¾è²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æ³Æþ¤Ï¤Û¤Ü´ûÄêÏ©Àþ¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¤½¤ÎºÇ¾åµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë NISMO¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâºÇÂç¤Î¼«Æ°¼Ö¥·¥ç¡¼¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£