『美男高校地球防衛部ハイカラ！』第拾弐話（最終回） 絶体絶命の大ピンチ！ 負けるなハイカラ！
2025年7月7日（月）よりTOKYO MXほかで放送中の『美男高校地球防衛部ハイカラ！』の最終回となる第拾弐話のあらすじと先行カットが公開された。
2015年1月に第1期が放送され、話題をさらった『美男高校地球防衛部LOVE！』。続編となる『美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！』や『美男高校地球防衛部HAPPY KISS！』に続き、2025年1月には10周年記念作品として劇場版『美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！』を公開。ファン待望の新シリーズ『美男高校地球防衛部ハイカラ！』がついに始動する。
9月22日（月）より放送となる第拾弐話（最終回）「未来の俺たち ハイカラだぜ！」のあらすじと先行場面カットが公開となった。
全ての黒幕だった鶏貴族デューク・フリードリは、歴史を変えるため、防衛部と征服部を争わせていたのだった。絶体絶命のピンチの中、フリードリに挑む防衛部と征服部。はたして未来は守られるのか……？ ついに迎えるクライマックスをぜひお楽しみください！
＜第拾弐話（最終回）「未来の俺たち ハイカラだぜ！」あらすじ＞
傷つき倒れるハイカラ浪漫団と蛮華羅新鋭隊の前に現れたのは全ての黒幕――鶏貴族デューク・フリードリ！ 未来鶏のフリードリは歴史を変えるという目的のため、防衛部と征服部を争わせていたのである。
絶体絶命のピンチの中、手を取り合ってフリードリに挑む防衛部と征服部。しかし、そこに雲仙と百目鬼の姿はない。果たして二人はかつての絆を取り戻せるのか？ そして、未来は守られるのか？
頑張れ、ハイカラ浪漫団！ 負けるな、蛮華羅新鋭隊！ マルチなバースの向こうから『あいつら』も応援しているぞ！
＞＞＞第拾弐話先行カットをすべてチェック！（写真11点）
また、本日9月18日（木）に、ニコニコ生放送にて本作の第壱話〜拾壱話までの振り返り上映会を実施！ 最終回前に、今までの話数を一気にお楽しみいただける。
さらに、Blu-ray第1巻発売を記念して、アニメイトにて展示イベントやプレゼントキャンペーンが開催決定！
そして、10月29日（水）に発売となる、『美男高校地球防衛部ハイカラ！』Blu-ray 2巻の描き下ろしジャケットイラストも公開となった。
最終回の放送に向けて、最新情報にもご注目ください！
（C）馬谷くらり／黒玉寮
