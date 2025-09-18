東京午前のドル円は１４７．１５円付近まで強含み。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）のハト派寄りの舵取りが想定内だったことから、ドルの買い戻しが優勢。ただ、本日から日銀金融政策決定会合が始まることもあって、ドル円の動意は限定的。



ドル円がしっかりと推移するなか、ユーロ円は１７３．８０円付近まで水準を切り上げた。８月の豪雇用統計で、雇用者数が前月比マイナスとなったことから豪ドル円は９７．５７円付近まで軟化したが、すぐに切り返している。



４－６月期のＮＺ国内総生産（ＧＤＰ）が前期比で市場予想以上に縮小し、ＮＺドル円は一時８６．９４円付近まで軟化したが、東京正午にかけては８７円前半で下げ一服。



