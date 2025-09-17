ユーチューバー・ヒカル（34）の登録数“激減”が止まらない。ヒカルは14日にアップした動画で、妻・進撃のノア（30）と登場し「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます。簡単に言うと、浮気OKになりました!」と発言。これがネット上で物議をかもしている。

ヒカルは今年5月に登録者数500万人を達成。X（旧ツイッター）では「正直、この数字を見た瞬間にこみ上げてきた感情は、『達成感』よりも『責任』でした。500万人。日本の人口の約25人に1人が登録してくれているという事実。それがどれだけすごいことか、頭では分かっていても、心が追いついていない感覚があります」と感慨にひたっていた。

その後も登録者数を伸ばし続け、一時は507万人までに達していたが問題の動画をアップして以降、激減。17日午後8時時点での登録者は487万人となっている。なお、ヒカルは17年にあった“VALU事件”で登録者数を約50万人減らしているが、それより今回の騒動の方が解除のペースが速い。

この件について、ユーチューバー・シバターは「このままじゃ、登録者数500人ぐらいになっちゃうぞ?」といい、方針の転換を訴えていた。