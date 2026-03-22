YouTuber・ヒカル（34）が20日、YouTuberのエミリンこと大松絵美（32）の動画に出演し、新しい恋人の存在を明かした。【動画】「この人を失いたくない」20代新恋人の存在を明かしたヒカル（3:50頃〜）現在、夜遊びを一切していないというヒカルは、友人の紹介で知り合った「1人の女の子とだけ会ってて」と告白。年齢は20代だといい、「その子は趣味が料理と掃除」「SNSもやってない」一般人と紹介した。また「今まで（の交際