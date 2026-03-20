ユーチューバー・ヒカル（34）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、テレビ出演時のギャラ事情を明かす場面があった。実業家・河村真木子氏に密着する企画で、タレント・MEGUMIを交えてのトークとなった。そこで「テレビ番組のギャラ」という話題になると、河村氏は「私もオファーがくるんだけど。“出演料は3万円です”とか言われて…へ?って」と苦笑する。これを聞いたヒカルが「でもそうですよね、僕は基本ギャ