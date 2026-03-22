人気YouTuberのヒカルが、“新恋人” の存在を明かし、話題を集めている。「ヒカルさんは3月20日に更新された『エミリンチャンネル』にゲスト出演。『【離婚後どう？】ヒカルに直近の恋愛＆彼女について勇気を出して聞いてみたら何だか様子がおかしい』と題された動画で、新恋人の存在を明かしました。年齢は非公開であるものの20代で、タレント活動やSNSもやっていないそうです。エミリンさんが描いた似顔絵も公開され、“清