ユーチューバー・ヒカル（34）が12日、自身のXを更新。“女性化乳房症”の症状が落ち着いてきたことを報告した。「乳首の周りが張ってて痛いの治ってきた。幸せ」と症状が改善してきたことを報告したヒカル。「怖かった」と本音をのぞかせた。ヒカルは10日に自身のYouTubeチャンネルで右胸の乳首に痛みがあることを明かし、“女性化乳房症”と診断されたことを明かしていた。女性化乳房症は男性の乳腺組織がホルモンバランス