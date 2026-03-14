1月22日、YouTuber・ヒカルのチャンネルに突如一本の動画が公開され賛否両論を呼んだ。ヒカル自身が手がけるアパレル・コスメブランド「ReZARD」の広報として昨年5月にグループを卒業したばかりの高瀬愛奈が入社したのだ。【写真】日向坂46卒業後、初めて取材に応じた高瀬愛奈かつて紅白歌合戦や東京ドームのステージも経験した彼女が何故あえて裏方の世界へ飛び込んだのか？動画が公開された時の反応は？グ