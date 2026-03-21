ユーチューバー・エミリン（32）が20日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・ヒカル（34）がゲスト出演し、新恋人の存在を明かす場面があった。お相手とは、友人を通じて出会ったといい「年齢は20代。タレントとかじゃなくて、SNSとかもやってない。今まで（の交際相手）と違うのは、背がめっちゃ高いかも。ハイブランドも持ってないし、全く興味がないって」と明かす。話を振られた兄・まえっさんも「本当に良