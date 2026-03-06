ユーチューバーのヒカルが6日までに更新された、ユーチューバー「カジサック」ことキングコング梶原雄太のYouTubeチャンネルに出演。超大物ユーチューバーに対し「裏では汚い」と指摘する一幕があった。1日に更新された動画で、ヒカルは梶原、料理研究家リュウジ氏とともに酒を飲みつつ“泥酔はしご酒”トークを行った。トークの中盤で、ユーチューバーHIKAKINの話題になった際、リュウジ氏が自身の発言の一部をカットするように梶