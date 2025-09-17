オセアニア通貨対ドルで膠着＝オセアニア為替概況

　豪ドルドルは朝から0.6672-0.6690の１８ポイントレンジ。NZドルは0.5972-0.5990のこちらも１８ポイントレンジ。ともにこの後の米FOMCを前に様子見ムード。

　豪ドル円は９７円だ後半推移。昨日はドル円の下げもあって軟調。今日はドル円が安値を更新する午前中の、対ドルでの豪ドル買いが少し入ったことで相殺されて豪ドル円での下げは限定的。午後に入って対ドルでの豪ドル売りが少し入って97円73銭を付けたが、朝からのレンジは21銭どまりで、大きな動きにはなっていない。

　NZドル円は87円台での推移。NY引け前後で87円45銭を付けたが、すぐに戻す展開。もっとも戻りは87円70銭台までにとどまっており、落ち着いた動き。

※主な指標
＊NZ
結果
2025/9/17　7:45 NZ経常収支　2025年第2四半期 結果　-9.7億ドル　前回　-7.09億ドル（-23.24億NZドルより修正）
予定
2025/9/18　7:45 NZ実質GDP（前年比）2025年第2四半期　前回　-0.70%
2025/9/18　7:45 NZ実質GDP（前期比）2025年第2四半期　前回　0.80%
2025/9/19　7:45 NZ貿易収支　8月 前回　-5.78億NZドル
＊豪州
結果
2025/9/17　9:30 豪Westpac先行指数（前月比）8月　結果　-0.04％　前回　0.13％（0.14%より修正）
予定
2025/9/18　10:30　豪雇用者数（前月比） 8月　前回 2.45万人
2025/9/18　10:30　豪失業率8月　前回　4.20%
2025/9/18　10:30　豪正規雇用者数（前月比）8月前回　6.05万人
2025/9/18　10:30　豪非常勤雇用雇用者数（前月比）8月　前回　-3.59万人