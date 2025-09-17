「私が運転手です」道の駅で堤防の鉄柵突き破り海に沈んだ車…駆けつけた警察官に名乗り出た男性「自ら落ちた」新潟・上越市

「海に車が落ちた」釣り人が通報

新潟・上越市で16日午前8時頃、カメラが捉えたのは、ぐにゃりと折れ曲がったフェンスに海に沈む黒い影だ。

海の底には、車のテールランプのようなものが確認できた。

車両はわだちの残る公園を走り、鉄柵を突き破って海に落下したのではないかという。

16日午前7時頃、道の駅で「海に車が落ちた」と近くにいた釣り人から警察に通報があった。

通報者：

釣りをしていて、戻ってくる約30分前にガシャン！みたいな音がして、振り返ったらフェンスが壊れていたので通報した感じですね。

警察によると、車は堤防から3m下の海に落ちていたという。

運転手の男性は「自分から落ちた」と話す

車が通った跡には土が残り、海には鞄のようなものが浮かんでいる。

運転手は無事だったのだろうか？

当時、通報を受け駆けつけた警察が状況を調べていると「私が運転手です」と、30代の男性が名乗り出てきたという。

1人で運転していたという男性は、海へ落下した後、自力で陸に上がり、その後救急搬送された。

警察の調べに対し、男性は「自分から落ちた」と話していて、警察は事故の詳しい状況を調べている。

（「イット！」9月16日放送より）