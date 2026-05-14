ダイキン工業は、2030年度を最終年度とする戦略経営計画「FUSION30」を発表した。2028年度の財務指標として、営業利益率10%、ROE12%、売上高の年平均成長率6%を計画。また、2030年度には、営業利益率12%、ROE15%を目指す。さらに、空調事業に占めるソリューション事業比率を、現在の28%から2028年度には34%に拡大し、これを2030年度には40%にまで高める。ダイキン工業 代表取締役会長兼CEOの十河政則氏ダイキン工業 代表取締役会長