新潟県燕市に本社を置くAIRMANは11日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。売上高・営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益のすべてが前期を上回り、過去最高を更新しています。 連結売上高は556億400万円（前期比2.3%増）となったAIRMAN。国内建設機械の売上は同3.6%減と伸び悩んだものの、北米を中心とした海外建設機械が同4.8%増、国内産業機械が同8.1%増と堅調に推移