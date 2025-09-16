ÂôÅÐ¤êÃæ¤ËÂì¤Ä¤Ü¤ËÅ¾Íî¡¡°¦ÃÎ¸©¤ÎÃËÀ¡Ê69¡Ë»àË´¡¡ÂôÅÐ¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡ÖËü¸Å·ÌÃ«¡×¡ÚÄ¹Ìî¡¦ÈÓÅÄ»Ô¡Û¡¡
15Æü¡¢ÈÓÅÄ»Ô¤ÎËü¸ÅÀî¤ÇÂôÅÐ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©¤Î69ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Âì¤Ä¤Ü¤ËÍî¤Á»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¡¢¸á¸å2»þ¤´¤íÈÓÅÄ»ÔÀéÂå¤ÎËü¸ÅÀî¤ÇÂôÅÐ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¿Í¤¬Âì¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬µß½õ¤Ë¸þ¤«¤¤¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¸©·Ù¥Ø¥ê¤ÇÃËÀ¤òµß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âì¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢·ª²°ÉÙÆóÃË¤µ¤ó¡¦69ºÐ¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈÓÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È·ª²°¤µ¤ó¤ÏÃÎ¿Í4¿Í¤ÇÂôÅÐ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÈÓÅÄ»Ô¤È²¼°ËÆá·´ÂÙÉìÂ¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëËü¸ÅÀî¤Î¾åÎ®¤ÇËü¸Å·ÌÃ«¤È¤·¤Æ²Æ¤ÏÂôÅÐ¤ê¤ò¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£