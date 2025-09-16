ＮＹ時間の昼に入ってドル円は１４７円台前半で推移しており、本日安値圏での推移となっている。市場は１７日水曜日のＦＯＭＣの結果待ちといった雰囲気で様子見の雰囲気が続いているが、今週は１９日金曜日に日銀も決定会合が行われる。



リスク管理の観点から、今回は政策金利の据え置きが確実視されてる中、エコノミストは「前回７月会合以降に発表された日本の経済・物価指標は国内の好循環の継続を示しているものの、トランプ関税の影響が最近のデータに表れ始めている。また、日本の輸出と生産は特に自動車業界で弱含んでおり、製造業の経常利益は減少している」と指摘。その上で、次回の利上げは２０２６年１月との見方を維持しているようだ。



USD/JPY 147.27 EUR/JPY 173.37

GBP/JPY 200.43 AUD/JPY 98.26



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

