妻がいた上に借金地獄！仮面がはがれた彼氏の素顔がとんでもなかった【ママリ】

この作品は、いい人の仮面を被ったうそで塗り固められたひとりの男によって、周囲の人間が言葉巧みにだまされ、金銭トラブルや詐欺被害に巻き込まれていくお話です。相手のことをよく知らないままに、周囲の評判だけで人を信用することの怖さを考えさせられるストーリーです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。スズ(@suzu.pei)さんによる作品『みんな知らない』第41話をごらんください。

主人公・ミカは、友人からアパレル経営者を名乗るマコトを紹介され、交際することに。気になる点はありながらも順調に日々は過ぎ、ミカはマコトと半同棲生活をスタートさせました。いつものバーに集合すると、店のマスターはこっそりと店を閉めました。そこにマコトの妻がやって来て、マコトの裏の顔が暴き出されていき…。

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

©suzu.pei

実はマコトは借金だらけ。その上、返済能力がないため妻が返済しているというありさまでした。妻の暴露に、これまで開業資金を立て替えていた仲間たちはがく然としています。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）