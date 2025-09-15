9月3日、女優の新木優子（31）が日本テレビの10月期ドラマ「良いこと悪いこと」で、間宮祥太朗とW主演を務めると発表された。

【画像】「永遠の18歳」「違和感なく高校生」と話題…制服姿でピースサインを浮かべる新木優子（31歳）

「物語はノンストップの考察ミステリー。新木は美人過ぎる記者・猿橋園子役を演じる。『刺激をいただきつつ、楽しみながら園子として生きていけたら』と抱負を語った」（テレビ誌記者）



6年ぶりドラマ主演の新木優子（31）

若手時代はオーディション全敗

新木は2004年、小学5年生の時、原宿でスカウトされ、08年に14歳で女優デビューした。

「当時は演技がまだ発展途上でオーディションはすべて落選。ただ、キュートな笑顔と人見知りしない度胸は買われていた」（同前）

「英語を学びたい」と大学に進学したのち、転機を迎える。女性誌「non-no」の専属モデルに。翌年、美少女タレントの登竜門「ゼクシィ」の8代目CMガールに選ばれたのだ。

「同世代女性のファッションリーダーとして飲料水など女性の関心が高い商品のCMに多く起用された」（女性誌記者）

その後、女優業に再挑戦。16年に「風のたより」で映画初主演に続き、「コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-」など17年には連ドラ4本に出演した。

「事務所の先輩、北川景子のように女優とモデルの二刀流をこなした。セクシー写真集の出版、ファッションブランドのイメージキャラを務めるなど活動の幅を広げた」（芸能関係者）

「幸福の科学」の信者だと報じられ…

そんな新木の私生活は謎に包まれていたが、17年に「週刊新潮」が新木が「幸福の科学」の信者であることを報じる。

「大川隆法総裁が『霊言』で新木を出したのがきっかけ。同じく信者だった女優の清水富美加が芸能界を引退し、同団体に出家（就職）した後でしたが、新木は『出家はしない。迷惑をかけず仕事を続けたい』と誓った。事務所も理解を示したといいます」（同前）

翌年、ドラマ「トドメの接吻」の令嬢役でキスシーンに挑み、話題となり、宗教騒ぎを一掃。勢いに乗り19年のドラマ「モトカレマニア」で主演に抜擢された。

「元彼を忘れられないOL役だったが、ラブコメではクールな魅力が半減。視聴率は惨敗した」（放送記者）

その後は再び主人公の相手役に戻り、今年7月期の「DOPE」ではクールな麻薬取締官役を演じ、「美しくてカッコいい」とネットを騒がせた。そして今回、実に6年ぶりの地上波ドラマ主演となった。

新木は主演復帰発表後に「物語にグッと引き込まれる魅力を感じました」と自身のSNSで早速発信するなど、6年ぶりのドラマ主演に胸を躍らせている。

再起をかける新木に「降伏」の2文字はなさそうだ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月18日号）