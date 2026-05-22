news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡ÖÁ´¹ñ½é¤«½÷À­»ÔÄ¹¤¬»ºµÙ¼èÆÀ¤Ø35ºÐ¤ÎÁ´¹ñºÇÇ¯¾¯»ÔÄ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þµþÅÔ¡¦È¬È¨»ÔÀîÅÄæÆ»Ò»ÔÄ¹¡Ê35¡Ë¡ÖÇ¥¿±¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ»ºµÙ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤Î¼èÆÀ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×21Æü¡¢»ºµÙ¤È°éµÙ¤Î¼èÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿µþÅÔÉÜÈ¬È¨»Ô¤ÎÀîÅÄæÆ»Ò»ÔÄ¹¡£¸½¿¦¤Î¼óÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀîÅÄ»ÔÄ¹¤ÏµþÅÔÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢µþÅÔ»ÔÌò½ê¤Ë¤ª